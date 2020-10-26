法人觀點／需求強勁 大學光營收看增

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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大學光（3218）今年業績成長，主要為眼科各種手術，其中近視雷射手術業績強勁，受惠於中國行銷活動以及全皮秒雷射手術貢獻；分析師表示，大學光因應疫情，於第2季推出行銷活動給予醫護人員折扣帶動中國營收增長，另去年底引進的全皮秒雷射，有恢復快、無痛等優點，有助提升營收。

分析師指出，由於近視比率提高，加上手機等3C產品高度使用，高齡化導致白內障、老花人口增加，配合連鎖化通路優勢提升市占，以目前國內每年約有3萬近視人口接受矯正手術治療，相較於韓國5,000萬人口中每年約20萬人，仍有很大成長空間。

大學光兼具傳統眼鏡門市（大學眼鏡）及新醫學驗配光中心（大學眼科），提供完整眼科方面需求服務，亦有助其持續提升市占；店數方面，預計每年台灣中國各開三至四家，以其過去三年同店銷售複合成長率達14%，技術服務收入的提升對營收及毛利有明顯助益。

近視

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