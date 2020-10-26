大學光總裁林丕容 有套「鴨王哲學」

在台灣，提到近視雷射矯正手術，通常會先想到大學眼科。一手創立大學眼科的人，正是執業超過25年的台灣近視雷射手術之父林丕容，林丕容更將連鎖超商的經營概念應用在大學眼科診所的經營上，讓大學眼科成為國內最大連鎖眼科集團。

說起話來溫和，卻擁有堅持到底、不輕言放棄的韌性林丕容，愛學習、不甘專精於一項知識，年輕時跳脫眼科醫師的角色自行創業。

大學眼科是林丕容與妻子歐淑芳共同創立，兩位都曾是台大醫院的醫生，從創業夥伴到牽手，兩人共同經歷創業的辛苦，最後進一步交往、結婚，一路相伴。

大學光最早開設的第一家眼科診所在台大校園新生南路上，曾創下單日破200萬營業額的最高紀錄。第二家診所則是開在三峽祖師廟旁，十多坪的小空間，兩人根本是校長兼撞鐘，歐淑芳做行政管理以及業務，而林丕容主要就專精在眼科技術跟設備上。

雖然，校長兼撞鐘的生活辛苦，但三峽店也成功打開大學眼科知名度，去看診的患者有不少都是當地老人家，平均一天可以有400人的看診數，打破新生店紀錄。也由於在三峽的成功經驗，歐淑芳決定複製相同模式，選擇新興城鎮擴展版圖。

林丕容認為，台灣被稱為近視王國，眼睛視力矯正市場商機比白內障手術更大。大學光更引進當時最新技術-雷射近視屈光手術，從此打開大學光知名度，從新北新興城鎮反攻台北市，並陸續在各直轄市開設眼科診所，成為台灣規模最大的眼科集團。

很難想像，林丕容本身除了眼科醫師的專業外，還擁有會計師、證券分析師、化學工程師等執照。他笑稱自己信奉鴨王成功哲學，意即鴨子會飛、會跑、會游泳，可說是叢林裡真正的百獸之王。他強調，每一項技能都不能脫離本身的核心能力，每一種領域都涉獵，有跨領域的學習，就會比別人突出，這就是真正的專業。