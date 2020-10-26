大學光展店 拚兩岸100家

大學光（3218）總裁林丕容和董事長歐淑芳夫妻兩人攜手創業，從一開始設立當時少數的眼科診所，鎖定白內障超音波乳化手術，再跨足雷射近視屈光手術，近來更鎖定高齡化商機，陸續於門市導入抗老花飛秒白內障手術新設備。

大學光總裁林丕容表示，明年起集團將展開為期五年的兩岸眼科布局計畫，五年內預計兩岸展店各50家，大陸求穩，以「合作共建」方式、台灣將以「特許加盟」的做法持續展店。兩岸目前店數30家，五年內兩岸拚達百家通路。以下是林丕容專訪紀要：

提供一條龍服務

問：大學光除了持續透過併購和加盟展店，也積極轉型為擁有眼科診所和眼鏡店的眼科中心，能夠快速展店的訣竅在哪？

答：大學光集團第一間診所大學眼科創於1992年，創立十年後公司走入資本市場，選擇企業化經營後，也讓集團的採購選擇更彈性，眼科應用技術研發第一線，加上公司自有技術團隊，配合在醫療產業專業從業人員的分工，致力大學光成為生技視力工業應用技術研發與通路品牌領導者的地位。

大學光從儀器設備代理到連鎖診所經營，目前有22家眼科可進行雷射近視屈光手術、白內障超音波乳化術等醫療服務， 同時也跨入眼鏡銷售市場，更從眼科診所跨足到醫學美容，未來更積極將眼科診所結合眼鏡店，成為眼科中心，提供患者一條龍服務。

問：中國大陸人口多、幅員廣大，大學光在大陸方面如何展店？

答：當初能到大陸展店也是機緣，由於大陸人口多，展店仍以「合作共建」的方式為主，所謂合作共建，意即採院中院模式，於大醫院中設立眼科中心，初期以門診服務方式進行，人員以醫院為主，並逐步展開眼科手術業務，並引進機器設備及進駐相關業務人員。

問：兩岸市場展店遇到的問題有何不同？

答：兩岸在眼科診所設立的法規、審批和找地點設店等成立難易度都不一樣。在台灣，法規限制個人不能直接擁有醫院，但大陸的法規是允許的，但比較特別的是，大陸在眼科相關的人才流動，多半集中資源較多的大型醫院，甚至鼓勵醫療從業人員可多點執業，只要有事先知會即可。

整合跨領域專業

問：大學光成長趨勢明顯，今年正式進入兩岸布局發酵期，能否談談未來短期、中期和長期的規畫？

答：短期來看，大陸今年是第一年連續第2季單季獲利創新高，在既有的基礎上要更鞏固獲利。由於大陸新開的兩個據點，明年正式營運，因此上半年應該不會有新開的點，下半年應該是有機會。

中期規畫從2021年開始，展開期五年的計畫，規劃五年內兩岸展店各達50家、共計百家據點目標，大陸因變數較大，較不急著達標；而相較於大陸，台灣基礎和變動相對小，目前有20家據點，2025年可望達到50家眼科中心的目標，以特許加盟，即併購和加盟的方式展店。