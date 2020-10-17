興櫃一周回顧／太陽能熱 碩鑽漲168％

上市櫃公司9月營收出爐，興櫃營收跟進公告，碩鑽材料（6682）、明躍等9月營收大增，帶動興櫃焦點集中業績題材。

總計本周有12檔興櫃股上漲一成，其中以碩鑽材料飆漲168%第一，興櫃總成交值也較前周升溫，將近70億元。

本周興櫃表現個股點放，業績強勁股多有低股價、低基期特色，使題材銅板股跟漲行情一飛衝天，如碩鑽一周就暴漲168%，驊陞翻漲五成，創王43%，建祥國際、明躍、建騰、達輝光電等漲20%～30%，還有歐普羅、敏成、旭東、尚化及共信-KY漲逾一成。

碩禾集團股碩鑽9月營收衝上1.3億元，月增3.9倍，年增六倍，加上近期太陽能股飆漲，除碩禾9月營收倍增，國碩攻三年新高，股價、業績相互拉抬；碩鑽12～14日連拉三根後，15日再飆近六成，昨（16）日拉回，累積一周仍翻漲1.68倍，股價一舉在前面多加一個「1」、由7元飆為17元。

驊陞9月營收終結年衰退，較8月成長，也優於去年同期，總額1.86億元是今年4月來最高；自14日大漲後，15、16日再漲最高抵6.78元，一周成交6,348張創掛牌新高。建祥國際9月營收月增119%，年增48%，也繳出今年來最佳成績。還有明躍9月年增120%、建騰53%、歐普羅193%、敏成273%等，皆大幅成長。