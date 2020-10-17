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茂迪8月每股賺0.14元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

太陽能廠茂迪（6244）近期股價表現強勢，昨（16）日公告8月自結獲利，8月稅後純益5,100萬元，每股純益0.14元，和去年同期相比轉虧為盈。

茂迪日前減資彌補虧損，資本額由54.04億元降至35.5億元，每股淨值由5.67元上升到8.63元，9月28日恢復交易，股價盤中最高站上40.5元。茂迪看好太陽能市況，市場能見度達明年第1季，股價在10月7日攀升至盤中高點44.65元。昨日股價重挫，終場收在37.8元，跌2.55元、跌幅6.32%。

茂迪公布8月自結，8月稅後純益5100萬元，每股純益0.14元，累計7-8月稅後純益達8300萬元，年增6.41%．每股純益0.23元。茂迪總經理葉正賢日前表示，看好太陽能市況，市場能見度達明年第1季，需求不錯。

延伸閱讀

茂迪自結8月稅後純益5,100萬元 EPS 0.14元

8月受僱員工數年減4.3萬人 這些產業受傷最重

茂迪：太陽能需求不錯 能見度至明年第1季

茂迪技術突破 今展出系列新產品

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