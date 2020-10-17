聽新聞
test
0:00 / 0:00
茂迪8月每股賺0.14元
太陽能廠茂迪（6244）近期股價表現強勢，昨（16）日公告8月自結獲利，8月稅後純益5,100萬元，每股純益0.14元，和去年同期相比轉虧為盈。
茂迪日前減資彌補虧損，資本額由54.04億元降至35.5億元，每股淨值由5.67元上升到8.63元，9月28日恢復交易，股價盤中最高站上40.5元。茂迪看好太陽能市況，市場能見度達明年第1季，股價在10月7日攀升至盤中高點44.65元。昨日股價重挫，終場收在37.8元，跌2.55元、跌幅6.32%。
茂迪公布8月自結，8月稅後純益5100萬元，每股純益0.14元，累計7-8月稅後純益達8300萬元，年增6.41%．每股純益0.23元。茂迪總經理葉正賢日前表示，看好太陽能市況，市場能見度達明年第1季，需求不錯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言