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群聯 打進Xbox供應鏈
記憶體控制晶片廠群聯（8299）PCIe Gen4 控制晶片，成功打入微軟遊戲機Xbox Series X供應鏈，客戶甚至追加訂單，為新機上市做準備，法人看好有助群聯未來營運。利多消息推升群聯昨（16）日股價終場收在287.5元，漲13.5元、漲幅4.93%。
群聯在客戶新機備貨需求帶動下，9月PCIe SSD控制晶片出貨量年增83%，也帶動9月營收攀升至43.41億元，月增近16%，年增6.97%，寫近半年新高。
群聯表示，遊戲機客戶需求依然強勁，有追加訂單情況，將持續挹注營收與獲利。
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