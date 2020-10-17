久禾光 衝刺非NB應用

光學鏡頭廠久禾光（6498）近年積極開發智慧物聯網、工業及醫療設備等新業務，力拚2023年來自非筆電應用收入占比達四成，分散市場並衝高毛利率。

久禾光是高純度的NB概念股，目前來自NB營收占比逾七成，在筆電市場市占率達四成，今年以來受惠宅經濟發威，NB客戶拉貨強勁，今年營收已連七個月成長。

久禾光9月營收8,836萬元，月增6.1%，年增1.41倍，連兩個月創新高。第3季營收2.5億元，季增21%，改寫新猷。累計今年前九月營收為5.51億元，年增1.05倍。

久禾光昨（16）日在興櫃市場參考價為38.65元，上漲1.54元。法人預期，久禾光本季營運至少維持上季高檔水準。

因應鏡頭持續升級需求，久禾光估計今年將投入1億元資本支出，年增逾三成，汰舊換新設備，並強化模具開發，增加高階自動化機台數量，估計將占總產能四成。