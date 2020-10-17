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宏碁資訊將掛牌 集團再添新金雞
PC品牌大廠宏碁（2353）旗下宏碁資訊服務昨（16）日宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行、正式生效，股票代號為6811。
宏碁資訊本次辦理股票公開發行事宜，發行普通股3,644萬餘股，每股面額10元整，發行金額3.64億元。
宏碁資訊成立於2012年，結盟全球數百家頂尖技術夥伴，提供企業C3A+P數位轉型解決方案，包括Cloud Service（雲端服務）、AIoT（智慧物聯網）、Application（加值運用與開發）以及Appliance（邊緣運算載具）、Platform as a Service（平台即服務），全面協助企業數位轉型。
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