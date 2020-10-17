宇峻搶市 新手遊連發

宇峻（3546）昨（16）日宣布，旗下新手遊《sin七大罪 魔王崇拜》今年在台港澳上市，另一新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》11月正式上線，二款新產品有望推升第4季營運表現。宇峻表示，《sin七大罪 魔王崇拜》是由日本漫畫IP授權開發，先前已在新馬地區進行導量測試，10月底開放台灣玩家事前登錄，未來也會回到日本市場發行。

宇峻今年營收表現優異，前三季累計合併營收達11.9億元，較去年同期成長42%，為歷年同期最佳。在獲利方面，上半年稅後純益1.18億元，較去年同期成長27.7％；每股純益2.59元，優於去年同期的2.03元。

宇峻上半年營收比重中，端遊占約8%，休閒手遊約26%，其他類手遊61%，IP授權約5%；和遊戲新幹線合作發行的手遊《三國群英傳M》，是上半年最重要的營收主力。《三國群英傳M》18日將舉辦遊戲大賽，推出高額的百萬獎金引起玩家熱烈迴響，也預告將在當日公布重磅合作及重大改版計畫，有助於維持遊玩新鮮感。

展望後市，預期將在11月上線的手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，目前已有將近30萬名玩家登錄事前預約，人氣熱絡；《sin七大罪 魔王崇拜》則是由漫畫IP授權、宇峻自行開發的手遊。