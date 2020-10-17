安控大廠昇銳電子（3128）董事長江添貴昨（16）日表示，美中貿易戰加上去中化趨勢，看好「台灣安控業機會來了」。安控結合AI成為智慧產業，大數據資料讓安控上下游整合，應用橫跨智慧城市、智慧交通、長照及遠距醫療等。

台灣智慧安防公會昨天正式揭牌啟用，江添貴出任首任理事長。他表示，對全球安控產業來說，2020年的新冠肺炎疫情、中國安控大廠海康、大華及IC供應商海思被美國列為實體清單等事件，讓產業產生重大變化，也因此讓台灣安控產業得以有公平機會與中國競爭。

安控業龍頭晶睿前董事長、現任董事陳文昌表示，台灣安控產業因為中國殺價競爭受到重大衝擊，美中貿易戰讓全球安控產業得以喘息，他希望政府拉產業一把，因為資安就是國安，政府機關要正視公部門機關採用中國產品的問題。他說，產業要成功需要打群架，安控產業正在重組，也為台灣帶來新機會。

昨天公會成立安控產業難得齊聚一堂，除了江添貴、陳文昌外，ODM大廠彩富電子董事長陳春生也以公會副理事長身分出席，杭特電子總經理李新榮等，桃園市長鄭文燦、台杉投資管理顧問公司董事長暨總統府資政吳榮義、經濟部工業局主任祕書陳佩利等也親自與會。

江添貴表示，未來將加強凝聚會員力量、健全安防產業環境兩大方向為，並向政府爭取具備會員資格始可承攬安防公共工程、安防施工證照認證機制及安防資安標章由公會管理認證的機制。