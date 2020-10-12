快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

準上櫃公司意德士科技 即日起競拍三天

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

準上櫃公司意德士科技（7556）將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷，投標期間即日起至10月14日為期三天，每日上午9:00至下午2:00，最低拍賣底標為每股新台幣80元。由永豐金證券輔導的意德士科技，預計10月30日掛牌上櫃。

意德士科技成立於88年，秉持「信賴進取」的理念，在半導體設備零組件產業深耕多年，主要從事半導體晶圓前端製造設備零組件之製造、銷售與維修服務，產品主要應用在半導體製程設備內的薄膜（Deposition）、蝕刻（Etching）、擴散（Diffusion）及曝光（Lithography）等前段製程四大生產模組及其相關廠務（Facility）之中，銷售客戶主要為全球最大之半導體晶圓加工廠以及其他晶圓代工及記憶體製造等大廠。

意德士建置完備的產品業務行銷體系與售後服務，輔以在地化的生產，結合國外策略聯盟的資源，以及緊密的供應鏈合作關係，以深化技術含量的客製化產品，取得國內外客戶的長期信賴與良好的合作關係，其產品已通過全球知名晶圓代工及記憶體製造等大廠等客戶認證，並持續共同開發先進製程使用的零組件，協同策略聯盟夥伴成為市場強大且獨特的供應鏈組合。

意德士科技以產品線完整、品質穩定，獲得全球知名晶圓代工廠商的認證及採用，加上與國外策略聯盟與合資夥伴完整的布局，以及產業進入門檻高，公司長期保有平均將近40%以上的毛利率表現。

2018、2019年度及2020年上半年度之營業收入分別為3.44億元、3.83億元及2.05億元，毛利率分別為37.2%、40.6%、43.7%，營業規模持續擴大，與客戶共同投入先進製程良率提昇解決方案，使得關鍵零組件營收也呈現逐年成長之勢。

晶圓代工廠 半導體

延伸閱讀

意德士上櫃前競價拍賣 底標每股80元

台大與日本開發新元件 記憶體儲存密度有望提升

NVIDIA計畫12月揭曉記憶體加倍的GeForce RTX 3080、3070

台日攜手開發光記憶體材料 可應用於人工視網膜

相關新聞

意德士上櫃前競價拍賣 底標每股80元

半導體設備零組件廠意德士預計10月30日掛牌上櫃，今天起至10月14日辦理上櫃前競價拍賣，拍賣底標為每股新台幣80元

櫃買活絡市場 加速接軌國際

國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）於201...

債券ETF、ETN 抽獎揭曉

櫃買中心公布債券ETF及ETN獎勵活動9月份全民開獎及百寶獎得獎名單，共計有95名投資人得獎，全民開獎每名可獲得1,00...

沛波接單火 將旺到明年

專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）總經理葉俊良表示， 受惠遞延訂單出貨，以及市場需求維持暢旺，9月營收呈現雙增。

創櫃投資媒合會 報名

櫃買中心為加速創新企業發展，增進創新企業與投資人交流機會，將於11月18日舉辦「109年度創櫃公司投資媒合會」，歡迎各創...

台翰深耕東協 Q4出貨熱

塑膠射出大廠台翰（1336）深耕東南亞生產據點，目前主要客戶新訂單已持續加入量產排程，將挹注整體產能規模放大，預料第4季...

泰博額溫槍 獲白宮採購

美國總統川普染疫後，官方加強防疫作為，近期，泰博（4736）OEM的非接觸式額溫槍，傳獲美國白宮採購，泰博昨（11）日低...

落實永續發展 櫃買推動可持續發展債

永續發展（sustainable development）的概念，起源於1970年代環保意識開始萌芽的時期，而後隨著時代...

汎德永業9月營收創新高 12日正式掛牌上市

汎德永業（2247）公告2020年9月營收40.2億元，年增率高達63.37%，刷新歷史新高紀錄，並創下連續兩個月年增率...

聯亞藥現增 拚重返興櫃

聯亞生技集團重啟資本市場掛牌動作， 聯亞藥業表示，因新冠疫情激起了資本市場對疫苗的投資興趣，聯亞藥決定辦理現金增資6億元...

聯亞生技集團事業 擬在美港掛牌

聯亞生技集團事業分布廣泛，除了1985年在美國創立聯合生物醫學（UBI）外，近年來在台灣、大陸及愛爾蘭都有關係企業。其中...

泰博業績翻倍成長

醫材大廠泰博（4736）昨（8）日公告9月營收，約5.4億元，年增102.9%，單月創歷史第三高、累積前九月創歷史新高。

熱門新聞

12萬元到手！汎德永業掛牌上市 開盤漲幅66%

大立光重挫直逼跌停 外資悲觀再砍價

父砸2000萬買原油正2「被原子彈炸了」 女大生：政府陰謀

十大融券飆增股 電子占八檔

營收衝高股 法人愛

台積電花15天完成填息 創每季配息以來最長的一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。