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威剛：10月都在加班

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組威剛（3260）董事長陳立白昨（8）日表示，威剛毛利低點已過，10月公司都在加班，第4季「本業、業外」都會很不錯。明年在5G手機和基地台開始大量布建下，記憶體需求將會超乎大家想像，使得明年下半年記憶體開始供應吃緊，正面看明年市場。

近期市場普遍看淡記憶體市況，但威剛仍繳出9月營收32億元，月增19.3%，年增逾五成的佳績，攀上25個月來高點；第3季營收85.98億元，季增15.7%，年增32.8%，為近八季新高。

陳立白表示，近期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價反彈，合約價稍有下跌，後續現貨價和合約價將趨近。

此外，NAND晶片大廠都在虧損，因此明年資本支出會踩煞車，當車市回溫以後，記憶體車市用量又比原先預估的還要多，推估明年下半年供需將趨於平穩。

DRAM方面，現貨價從9月初以來開始上漲，現貨價格很平穩，加上疫情使得宅經濟持續發酵，以威剛來說，為了因應客戶需求，目前整個10月公司都處於加班狀態，推估到10月底價格都能持穩。

整體來看，陳立白認為明年在AI、IoT、5G終端以及基地台，再加上車電等五項運用需求增加，預期明年下半年記憶體市場不會有供過於求的問題。

陳立白說，以當前市況來看，威剛第4季業績應該是「大於或等於」第3季表現，儘管10月工作天數較少，單月營收可能略低於9月，但11月目前來看應該不錯。

他預期，8月是威剛產品毛利低點，9月起可望回升至6、7月水準。業外方面，由於避險得宜，加上處分信義區不動產收益入帳，估獲利1.99億元，每股貢獻約0.88元獲利，將於第4季認列，因此第4季本業、業外表現都會不錯。

展望明年，陳立白強調，毛利較佳的電競、工控兩大領域，營收占比將大幅成長，推升獲利表現。威剛耕耘電競領域多年，目標明年全年營收占比達一成以上，工控部分同樣布局有成，明年上半年占比估達5%至10%，明年下半年再較上半年倍數成長。

記憶體模組 威剛 營收

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