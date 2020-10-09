上月業績快報／數字科技-4%

網路生活平台數字科技（5287）公告9月合併營收達1.3億元，月減4.4%，年增4％。因主要的房市平台業務營收持續走升，第3季合併營收4億元，年增4％，創歷史新高；累計今年前三季合併營收11.4億元，年增3％。

數字科技表示，網路服務需求持續提升，加上第3季疫情趨緩，整體經濟復甦，帶動591房屋、8891汽車第3季營收走升，目前兩網站在同類線上平台市占率第一，加上平台持續優化，擴增內容服務，整合跨界服務，全面提供房市/車市資訊服務，以及買賣交易等需求，會員數提升，拉升9月合併營收達1.3億元，年增4％，帶動第3季合併營收創歷史新高。

數字科技指出，仍持續經營其他新興網路平台，包括主打婚宴市場的「結婚吧」，看好年底結婚商機、疫後零工經濟，增加小雞上工（打工族）及Tasker（外包）出任務的需求，後續可望成為營運成長新引擎。