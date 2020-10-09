台翰 上季營收增54%

塑膠射出大廠台翰精密（1336）受惠於印表機/事務機主要客戶的拉貨力道增溫，帶動9月營收達1.99億元，月增21.1%，年增1%，改寫今年單月營收新高紀錄。

台翰今年第3季合併營收達5.41億元，季增54.9％，亦創今年單季新高；累計今年前三季合併營收13.58億元，年減22.3％。

台翰表示，第3季是印表機/事務機出貨旺季，在主要印表機/事務機大廠客戶大幅提高拉貨力道下，推進旗下越南、菲律賓廠兩個生產基地在復工後的產能稼動率攀升至八成，帶動9月與第3季整體營收表現，雙雙登今年單月、單季營收新高紀錄。

另外，台翰新機種正陸續驗收並進入試量產，有望隨著主要客戶新訂單加入量產排程下，將挹注整體產能規模持續放大，有助第4季營運保持穩健成長。

近期台灣富士全錄與台灣愛普生（Epson）策略結盟，瞄準後疫情時代數位印刷市場從專業輸出中心擴展至辦公室少量即印的商業應用，持續搶占更多市場份額。台翰指出，目前與主要客戶開發多款新材料及技術應用升級之印表機/事務機新機種，整體訂單能見度長達三年，有助東南亞兩廠保持良好的產能利用率。

展望第4季，台翰維持審慎樂觀看法。台翰指出，深化東南亞的布局策略，隨著印表機/事務機市場在後疫情時代居家辦公、宅經濟助攻下，帶動消費需求持續增加，有望提高客戶拉貨力道與訂單合作機會。