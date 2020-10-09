聽新聞
test
0:00 / 0:00
上月業績快報／統新-25% 本月將回溫
光通訊薄膜濾光片專業廠統新（6426）昨（8）日公告9月合併營收達5,092.5萬元，由於中國大陸十一長假，下游客戶因工作天數變少而減少備料，加上華為禁令發酵，導致9月營收較8月減少近25.5％，但與去年同期持平。但今年受惠5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，前三季合併營收達5.55億元，年增28.5％。
統新表示，歷年9月均因應大陸客戶十一長假影響出貨時間，今年還有華為禁令影響，影響9月訂單表現。不過，全球5G其他大電信設備商包含愛立信、諾基亞、三星等基地台供應商，去年以來已開始積極搶進華為留下來的空缺市場，市場預計會出現此消彼長的效應。
統新指出，國外電信大廠如諾基亞、三星陸續取得海外超過百億美元之訂單，全球各地電信商對5G基地台持續布建下，還是會推升薄膜濾光片市場需求穩定成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言