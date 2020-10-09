上月業績快報／統新-25% 本月將回溫

光通訊薄膜濾光片專業廠統新（6426）昨（8）日公告9月合併營收達5,092.5萬元，由於中國大陸十一長假，下游客戶因工作天數變少而減少備料，加上華為禁令發酵，導致9月營收較8月減少近25.5％，但與去年同期持平。但今年受惠5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，前三季合併營收達5.55億元，年增28.5％。

統新表示，歷年9月均因應大陸客戶十一長假影響出貨時間，今年還有華為禁令影響，影響9月訂單表現。不過，全球5G其他大電信設備商包含愛立信、諾基亞、三星等基地台供應商，去年以來已開始積極搶進華為留下來的空缺市場，市場預計會出現此消彼長的效應。

統新指出，國外電信大廠如諾基亞、三星陸續取得海外超過百億美元之訂單，全球各地電信商對5G基地台持續布建下，還是會推升薄膜濾光片市場需求穩定成長。