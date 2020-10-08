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台微體新冠藥品獲台灣、澳洲核准臨床試驗 股價攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

台微體（4152）新冠肺炎新方案TLC19獲澳洲、台灣核准進行臨床試驗，受惠於雙政府支持，加速推動對抗新冠之新藥研發，受惠於營運面報喜，不只ADR猛飆35%，今（8）日開盤股價就立即攻上漲停，股價來到70.9元，委買張數為1,600餘張。

致力於供應醫療界尚未被滿足之需求，並精於奈米藥物之研發與商品化之台灣微脂體，其治療新冠肺炎(COVID-19)新方案 - TLC19羥氯喹寧微脂體吸入懸浮劑之第一期臨床試驗，繼昨日獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，同意試驗進行後，於昨日獲得澳洲人類研究倫理委員會(Bellberry Human Research Ethics Committee，HREC)之研究倫理及科學審查核准。

HREC乃根據澳洲國家健康暨醫療研究評議會(National Health and Medical Research Council，NHMRC)設立，為臨床試驗審核把關，以確保其在倫理與科學上可接受、並符合相關標準和規範。

台微體總經理葉志鴻表示：台灣在對抗新冠肺炎這場戰役中，傑出的表現享譽全球。身為台灣的公司，台微體秉持「Taiwan Can Help」精神，致力於迅速提供一個實用的橋接策略，以抵禦病毒的傳播，直到安全有效的疫苗能普及世界各國，達到群體免疫。

葉志鴻進一步表示，澳洲擁有國際級的生命科學及醫學研究水準，除有國際認可的藥品法規環境及絕佳效率優勢外，還能享有政府專業補助及福利，對於TLC19這種急需時效性的專案，澳洲自然成為執行臨床試驗的另一理想所在地，而TLC19獲得HREC核准更是完成了澳洲臨床試驗報備(clinical trial notification，CTN)中最重要的一步。

澳洲 肺炎

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