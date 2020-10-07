股票抽籤接力 軒郁中一張賺近5萬、永冠認購飆189倍

台股IPO、SPO火熱，風電題材加持的永冠-KY（1589）本周開放現增申購後，吸引投資人競逐，據統計，到6日為止，永冠申購投標已達8.3萬筆，超額認購189倍，凍資66億元、超越先前晶焱（6411）超額認購百倍的凍資額。另外IPO熱門的軒郁（6703），日前競拍拍出200元的超高價後，今起開放申購，中一張可賺4.9至5.4萬元，料也引爆競逐潮。

永冠-KY申購價80元，對外承銷僅釋出438張，首日就吸引3萬多筆投標，6日進入申購第二天，再增加近5萬投標單，累積達83,052筆，換算凍資66億元，已超越此前晶焱超額認購約102倍、凍資64億元紀錄。中籤率下滑到0.5%。

永冠-KY申購到今（7）日截止，13日抽籤；股價拉出三根紅，今最高抵98.5元，若中籤價差約1.8萬元。

富邦證券承銷的軒郁則在興櫃有百元高價，承銷可訂出有吸引力價格。參與軒郁的申購僅需10萬元不到，訂96.9元，今興櫃股價雖拉回，最低仍有146.5元，承銷較此價格及6日收盤高出4.9萬至5.4萬元。

至於晶焱經標單過濾後，合格標單為86,689筆，8日開標，中籤率1.01%。