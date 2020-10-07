昱厚生技取得國衛院技術授權 盤中股價漲4％

興櫃公司昱厚生技（6709）取得國衛院非專屬技術授權合約，將成為國內同時研發新冠疫苗用於治療跟預防的業者，隨著這個技術的取得，未來也將擁有開發疫苗抗原跟佐劑技術能力。今（7）日興櫃一度來到33.55元，盤中漲幅為4%。

昱厚主力產品有兩項，過敏性鼻炎免疫治療跟噴鼻劑型季節流感疫苗已經進入臨床二期，成為未來最有機會收割的產品。昱厚在流感疫苗的臨床研究已奠基良好基礎，決定進一步投入新冠肺炎疫苗的開發，乃向國衛院積極洽商，促成了此次的技術授權案。

昱厚生技也公告，與財團法人國家衛生研究院簽署「利用流感類病毒顆粒平台開發新冠肺炎病毒（SARS-Cov-2）抗原」全球非專屬技術授權合約；昱厚生技表示，取得該項技術授權再搭配自有專利的黏膜免疫佐劑LTh(αK)，將進一步開發新型噴鼻劑型新冠肺炎疫苗，提升人體血清和黏膜免疫反應，以用於預防新冠肺炎病毒的感染。

黏膜免疫佐劑LTh(αK)是昱厚生技進行新藥開發的核心技術平台，目前以該技術平台進行開發的流感疫苗已完成人體臨床二期試驗，證實無安全和耐受性疑慮，且可提升血清和黏膜免疫反應。

昱厚指出，將原針對流感適應症開發的藥物，延伸至致病機轉類似的新冠肺炎，希望藉由病毒經由手跑到眼口鼻等黏膜造成新冠病毒的感染，達到預防效果。

事實上，美國威斯康辛大學(University of Wisconsin)的研究團隊也有相同發現與研究。該團隊透過一項新的黏膜疫苗佐劑技術激發肺部T細胞免疫反應，透過鼻腔給藥的方式，讓接種疫苗的小鼠防禦力更好，而該項技術不但可幫助通用型流感疫苗開發，甚至有望讓新冠病毒疫苗效果更佳。該研究已發表於期刊《Cell Reports Medicine》。

昱厚進一步表示，相較在流感疫苗的開發是買進現成的抗原產品，昱厚此次是取得新冠肺炎病毒(SARS-Cov-2)抗原技術的授權，再搭配昱厚自有專利的黏膜免疫佐劑LTh(αK)，進行鼻噴劑型新冠肺炎疫苗的開發，對公司來說是成功掌握開發疫苗的二大關鍵技術，具有里程碑意義。此舉亦可進一步提高黏膜免疫佐劑LTh(αK)平台的開發效益與藥物經濟價值。