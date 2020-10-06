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昱厚攻新冠鼻噴疫苗 獲國衛院授權

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

興櫃公司昱厚生技（6709）今（6）日公告，與財團法人國家衛生研究院簽署「利用流感類病 毒顆粒平台開發新冠肺炎病毒（SARS-Cov-2）抗原」技術授權合約。

昱厚生技表示，公司與國衛院簽署25年期間的「利用流感類病毒顆粒平台開發新冠肺炎病毒（SARS-Cov-2）抗原」全球非專屬技術授權，此技術將用於新冠肺炎病毒疫苗之研究、開發、製造及販售。

昱厚強調，取得這項技術後，並添加本公司的專利黏膜免疫佐劑LTh(αK)，可進一步開發新型噴鼻劑型新冠肺炎疫苗，提升人體血清和黏膜免疫反應，以用於預防新冠肺炎病毒的感染。

昱厚表示，國際醫學研究（Cell: A Single-Dose Intranasal ChAd Vaccine Protects Upper

and Lower Respiratory Tracts against SARS-CoV-2；https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.026）已發表，新冠肺炎鼻腔投與疫苗可以在呼吸道黏膜表面誘導抗新冠病毒的抗體和免疫反應，對呼吸道有很好的保護效果。

昱厚開發的黏膜佐劑LTh(αK)已在鼻噴流感疫苗的人體臨床二期試驗，證實無安全和耐受性疑慮，可提升血清和黏膜免疫反應。公司將採用新冠肺炎類病毒粒抗原，搭配昱厚的專利黏膜免疫佐劑LTh(αK)開發鼻噴劑型新冠肺炎疫苗，而類病毒粒技術先前其他藥廠，已成功開發子宮頸癌疫苗、B肝疫苗和流感疫苗產品上市。

流感疫苗 肺炎

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