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中信證券輔導昱展新藥 10月5日登錄興櫃

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託綜合證券積極輔導企業加入資本市場，主辦輔導昱展新藥（6785）於10月5日登錄興櫃交易，興櫃登錄價40元，早盤表現強勁，盤中最高來到47.9元，漲幅逾20%。昱展新藥專注開發中樞神經系統長效針劑，產品具藥效周期長、適用性廣、藥物濫用防治等優勢，因應全球市場需求相當具有國際競爭力。

依據世界衛生組織2018年統計，全球約5,800萬人使用鴉片類藥物，有3,560萬人藥物成癮。目前鴉片類成癮治療藥物以口服劑型為主，但患者須頻繁用藥及回診，易造成患者自行停藥，導致再次濫用、用藥過量致死等風險。昱展新藥主力研發的三個月長效針劑ALA-1000用於治療鴉片類成癮症，已通過美國食品藥品監督管理局新藥臨床試驗審查，除可解決口服劑型的缺點，更可提高患者持續治療比率，是全球唯一進入人體臨床試驗的三個月長效針劑產品。另有治療難治型憂鬱症之長效針劑ALA-3000，也已取得美國FDA Pre-IND Meeting 回覆，預計近期進入人體臨床試驗。

昱展新藥成立於2016年，專注於需長期用藥的中樞神經系統疾病，如重度憂鬱症、鴉片類成癮症及慢性疼痛，並以505(b)(2)改良劑型申請藥證，將原為舌下錠劑、口溶頰片劑型改良為三個月長效針劑劑型，以自行研發具專利之長效注射針劑技術平臺，運用細針注射至皮下，單次注射即可達成數個月的緩釋效果，突破現有最長效期一個月的障礙，具獨步全球的高門檻技術，其涵蓋的治療領域預估全球市場規模近300億美元。

生技股今年來表現不錯，興櫃生醫股出現送件熱潮，資本市場也轉趨熱絡。中信證券近年扶持生技業者進入資本市場不遺餘力，包括經營新藥研發的日本企業瑞格國際生技，及同為日本企業、經營長照事業的善友控股。未來中信證券將持續提供客戶全方位金融服務，輔導更多具有特色及成長潛力生技公司加入台灣資本市場，共創台灣產業榮景。

生技股 資本市場 憂鬱症

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