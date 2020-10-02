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鈊象、傳奇攻海外 報捷

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
遊戲業者鈊象、傳奇、真好玩近期海外市場布局均傳出捷報。（新華社）
遊戲業者鈊象、傳奇、真好玩近期海外市場布局均傳出捷報。（新華社）

台灣遊戲業者鈊象（3293）、傳奇、真好玩近期海外市場布局均傳出捷報，分別在美國、日本及南韓等含金量高的地區有成果；遊戲研發商宇峻則瞄準新興國家龐大的市場潛力，未來將前進東南亞

遊戲股王鈊象旗下五大網路遊戲，先前將海外布局重心放在東南亞，今年中開始，在美國營運商助攻下，美國市場授權金大幅上漲六、七倍，成為鈊象現在成長最快的海外市場。

鈊象董事長李柯柱表示，目前鈊象來自海外營收占比逾六成，未來會持續開拓海外市場規模。鈊象9月30日股價漲8元、收771元。

傳奇長期耕耘日本市場，從2009年《精靈樂章 online》在日本發行以來，已過了十年。傳奇去年在日本推出《風之國度》，表現優異，甚至今年上半年有將近六成營收都來自日本市場；今年7月，傳奇另一手遊《幻想神域2國際版》也在日本上線，目前穩定營運中。

傳奇財務長林家安表示，傳奇擅長描繪日系畫風、經營日系遊戲種類，選擇日本市場是要「把對的產品推給對的玩家」。

她分析，日本物價水準高，連帶ARPU值（平均每用戶收益）也較台灣高，加上人口數眾多、市場大，傳奇不需要和地頭蛇一較高下，也能在日本市場取得一席之地，維持不錯的成績。傳奇9月30日股價跌0.5元、收60.3元。

宇峻也正在規劃新的海外布局。宇峻表示，今年推出的手遊《三國群英傳M》獲得台、港、澳玩家熱烈回響，規劃該款遊戲會在明年初推往星、馬地區，並正在評估往其他東南亞地區發行的可能，期望持續擴大市場。宇峻9月30日股價漲0.3元、收70.3元。

興櫃手遊營運商真好玩近年持續進攻南韓市場，去年以《那一劍江湖》搶下韓國手遊排行前十名營收佳績，今年7月底再推出《天啟紀元》，隨即擠入韓國Google Play營收排行前30名，也大幅推升真好玩8月營收表現。

真好玩董事長周玄昆表示，公司透過大數據分析及市場掌握度，擬定營運和獲利策略，對韓國遊戲市場的經營已頗有心得，才能再創佳績。真好玩9月30日興櫃參考價收28.15元、漲0.86元。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

鈊象 東南亞 營收

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