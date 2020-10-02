晟德轉投資 將在港掛牌

晟德（4123）轉投資大陸北京加科思公司，啟動在港股掛牌，9月30日香港交易所公告，加科思已正式遞件申請上市，力拚三個月內掛牌。晟德集團為北京加科思的大股東，未來若加科思在香港掛牌，將有逾50億元以上的轉投資利益，若加科思掛牌狀況好，甚至有機會衝百億元。

目前透過轉投資玉晟公司持有該公司約15%股權，晟德母公司間接持有約9%，若以加科思掛牌前估值逾20億美元來看，換算晟德母公司未實現利益約54億元，超過一個資本額。

加科思9月30日已向港交所遞件申請；據傳，加科思在港股掛牌後六個月內，也將向上海科創板申請掛牌，成為台資企業轉投資生技公司在滬港（A+H）雙掛牌的首例。

北京加科思是一家新藥研發公司，實驗室位在北京及美國波士頓，該公司是晟德透過玉晟生技投資與加思科創辦人王印祥共同在2015年創立。

今年6月初，北京加科思傳出與國際藥廠艾伯維（AbbVie）簽下抗癌新藥SHP2抑制劑的全球戰略合作協議，外界推估其授權金額上看8億美元。

對於加科思將赴港滬雙掛牌一事，晟德並未多做著墨，至於赴港掛牌時程，晟德僅說，該公司僅為加科思轉投資者，全案概依香港法規、香港交易所等主管機關權責辦理。

今年8月媒體報導，北京加科思計劃最早今年在香港上市，集資額高達4億美元。報道指稱，加科思聘請高盛及中金公司負責，就上市事宜進行磋商，準備向港交所提交申請。該報導指出，北京加科思已獲得啟明創投、禮來亞洲基金、高瓴資本及台灣玉晟等公司的投資。