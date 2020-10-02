聽新聞
test
0:00 / 0:00

宇峻推新手遊 Q4成長可期

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

宇峻（3546）宣布，旗下全新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已開放玩家事前登錄，預計10月在台正式發行。

據悉，該遊戲先前封測情況良好，原訂展開3,000人測試，但因玩家反應熱烈，因此多加開1,000人名額。法人看好，宇峻在《三國群英傳M》穩定貢獻，後續又有新遊戲上市挹注下，第4季營收成長可期。

宇峻上半年營收8.18億元，較去年同期成長57.5％，為歷年同期最佳；稅後純益1.18億元，較去年同期成長27.7％，每股純益2.59元，優於去年同期的2.03元。

宇峻表示，上半年營收比重中，端遊占約8%，休閒手遊約26%，其他類手遊61%，IP授權約5%；營收成長主要來自於其他手遊中的《三國群英傳M》所貢獻，是上半年最重要的營收主力。

在海外布局方面，宇峻另一獲IP授權開發的手遊《七大罪》，先前已在星馬地區進行導量測試，預計10月底開放台灣玩家事前登錄，未來會再到日本發行。

手遊 宇峻 營收

延伸閱讀

智冠手遊爭霸 18日總決賽

滑起來！國產奇幻手遊《天空盜賊團》 單指上手的休閒爽Game

【眼球大戰／上】蔡明忠推OTT拿練台生試刀 恐打開潘朵拉「小黑盒」

醫院禁忌「不能吃鳳梨芒果」醫師誤食忙到厭世：鳳梨之神我信你了

相關新聞

鈊象、傳奇攻海外 報捷

台灣遊戲業者鈊象（3293）、傳奇、真好玩近期海外市場布局均傳出捷報，分別在美國、日本及南韓等含金量高的地區有成果；遊戲...

晟德轉投資 將在港掛牌

晟德（4123）轉投資大陸北京加科思公司，啟動在港股掛牌，9月30日香港交易所公告，加科思已正式遞件申請上市，力拚三個月...

宇峻推新手遊 Q4成長可期

宇峻（3546）宣布，旗下全新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已開放玩家事前登錄，預計10月在台...

中光電TV背光模組 出貨衝

受惠於宅經濟發 ，帶動電視、筆電及平板電腦出貨成長，加上家庭娛樂與教育標案投影機種挹注，中光電（5371）TV背光模組出...

網家促銷 搶連假商機

電商第4季啟動零售旺季，今年上半年電商平台因疫情帶動宅經濟下，業績普遍上升，10月有中秋、國慶兩大連假與百貨周年慶，更激...

太景新藥 攻進北美市場

太景*-KY（4157）於昨（30）日董事會正式通過，旗下抗生素新藥太捷信（奈諾沙星）授權給加拿大藥品公司Luminar...

基亞NK細胞治療計畫 獲准

基亞（3176）昨（30）日公告，與台南柳營奇美醫院合作的「自體NK細胞治療計畫」，依「特管辦法」申請細胞製備場所認可案...

汎德申購 凍資1,413億元 史上第二高

汎德永業（2247）申購抽中一張大賺14萬元，全台股民瘋抽籤。根據證交所統計，汎德到29日截止日，累積78萬筆投單，總凍...

橘子遊戲改版 營運添動能

遊戲營運商橘子（6180）昨（30）日宣布，旗下重點手遊《天堂M》即將進行改版，10月中推出全新職業「狂戰士」。

智冠手遊爭霸 18日總決賽

智冠（5478）子公司遊戲新幹線和宇峻發行的國產手遊《三國群英傳M》將在10月18日舉辦「百萬獎金爭霸賽－總決賽」。遊戲...

中天上月每股賺2.9元

中天（4128）昨（24）日公告8月自結稅前盈餘11.84億元，稅後純益11.38億元，單月每股稅後純益（EPS）2.9...

熱門新聞

TDR股高溢價 查有無人為操作

台股股價沒有跟著黨走？ 網解析：喊「狼來了」已無用

怎樣的人才適合買股票？ 網解析：這種神人最適合

為何資訊發達在股市賺錢仍是少數？ 股民點出這2原因是關鍵

元大原油正二即將下市還有人搶買？ 網「二字」解析人性

兩原因 造就TDR高人氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。