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宇峻推新手遊 Q4成長可期
宇峻（3546）宣布，旗下全新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已開放玩家事前登錄，預計10月在台正式發行。
據悉，該遊戲先前封測情況良好，原訂展開3,000人測試，但因玩家反應熱烈，因此多加開1,000人名額。法人看好，宇峻在《三國群英傳M》穩定貢獻，後續又有新遊戲上市挹注下，第4季營收成長可期。
宇峻上半年營收8.18億元，較去年同期成長57.5％，為歷年同期最佳；稅後純益1.18億元，較去年同期成長27.7％，每股純益2.59元，優於去年同期的2.03元。
宇峻表示，上半年營收比重中，端遊占約8%，休閒手遊約26%，其他類手遊61%，IP授權約5%；營收成長主要來自於其他手遊中的《三國群英傳M》所貢獻，是上半年最重要的營收主力。
在海外布局方面，宇峻另一獲IP授權開發的手遊《七大罪》，先前已在星馬地區進行導量測試，預計10月底開放台灣玩家事前登錄，未來會再到日本發行。
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