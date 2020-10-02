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中光電TV背光模組 出貨衝

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導
中光電董事長張威儀（本報系資料庫）
中光電董事長張威儀（本報系資料庫）

受惠於宅經濟發 ，帶動電視、筆電及平板電腦出貨成長，加上家庭娛樂與教育標案投影機種挹注，中光電（5371）TV背光模組出貨動能強；電影像產品續旺。中光電集團開發出「Jupiter工業設備檢測方案」，將搶進半導體產業的泵浦、馬達監測設備市場。

中光電累計今年前八月合併營收達266.12億元，年減15%。中光電指出，9月節能產品電視機種需求持續增溫，影像產品則因嵌入式精密投影應用方案出貨成長，出貨量成長逾二成。

中光電在既有節能產品及影像產品兩大事業群外，積極孵育小金雞，包括宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能雲服、中光電智能機器人，以及中光電智能感測公司。

中光電智能感測發表全新的「Jupiter工業設備檢測方案」，以體積小、儀器級高精度，以及對溫度／應力抗干擾等性能優勢，再結合邊緣運算與AI演算法，可提供客戶完整工業AI解決方案，有效地完成產線預警與預兆維護的任務。

隨著半導體技術及AI快速演進，工業設備健康檢測已成為工業4.0/智慧製造的新興應用，而負責收集及分析數據的感測器實扮演關鍵角色。

中光電智能感測指出，Jupiter工業設備檢測方案， 因體積小，安裝位置不受限制，可完整收集有效的震動源數據，而且有別於傳統檢測方案。除隨時掌握設備狀態，還可提前預警，預測機器壽命，降低不良造成的停線損失及維護成本，可廣泛應用在半導體產業的各式泵浦、馬達監測與有震動偵測需求的工業設備中。

中光電 半導體 電視

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