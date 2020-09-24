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軒郁國際股票轉上櫃案 9月25日起受理競價拍賣

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司（股票代碼：6703；以下簡稱：軒郁國際）9月25日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股80.08元，於9月25日起開始競價拍賣到9月29日結束，10月5日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.21倍(96.9元)為承銷價格的上限。至109年9月23日止，軒郁國際在興櫃市場的股票成交均價為150.5元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，軒郁國際此次發行現金增資新股上櫃案，採競價拍賣者計有2,040千股，公開申購計有757千股，競拍底價每股訂為80.08元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.21倍為承銷價格上限，並於10月7日開始公開申購。

軒郁國際成立於98年5月，致力成為全球百大美妝集團，目前有「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌及「Simply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌。目前國內超過7,000家實體通路以及5個虛擬通路，海外則有12個實體通路，以及20個虛擬通路，除了在連鎖藥妝通路、各大實體通路、經銷商銷售外，近年因經營iQueen(愛女人購物網)電商平台成功，將電商營運模式複製到東南亞國家，逐步將美妝品牌推向世界舞台。

展望未來，軒郁國際除了以多品牌策略深耕美妝保養品市場外，將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品，期待能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

軒郁國際107年度、108年度及109年上半年度營收分別為10.44億元、10.31億元及5.87億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為9.04元、5.17元及4.10元，108年度因香港地區反送中運動及陸客來台旅遊受限制，而影響海外業績及國內獲利。109年上半年度因疫情影響，消費者對機能保健食品需求增加，且因疫情關係，消費者減少外出購物，轉向軒郁國際自營的iQueen(愛女人購物網)電商平台下單購買，帶動銷售業績暢旺，在疫情籠罩的艱困環境中，獲利較去年(108)同期逆勢成長，截至109年上半年度每股稅後盈餘（EPS）已逼近去年(108)全年度的八成，經營成果及獲利表現亮眼。

競拍 跨境電商

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