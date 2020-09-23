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廷鑫「鎂合金骨釘臨床試驗」獲准 股價開盤攻頂

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

廷鑫（2358）取得衞福部核可，啟動「鎂合金骨釘臨床試驗計劃」，正式進行人體臨床試驗，廷鑫表示，鎂合金醫材取證進度再向前推進，期待可在2年內完成人體試驗後，上市販售鎂醫材產品。廷鑫今（23）日股價在利多激勵下，開盤即跳空漲停，並成功鎖在漲停價位，委買掛千餘張。

廷鑫為國內第一家，也是目前全台唯一成功開發生醫鎂醫材的公司，在全球亦具相當的競爭力，已獲得4項生醫鎂醫材發明專利。廷鑫表示，目前開發產品包括有骨科中空鎂骨釘、鎂骨板、頸椎板與骨鉚釘等項目，適應症為頸部、手部骨折及腳拇指外翻，未來可應用於許多骨科手術。

廷鑫表示，現今的醫學植入材主要是以無法降解的不銹鋼與鈦合金為主，患者痊癒後需取出植入材，鎂合金生醫植入材的優勢是具有可被人體吸收降解特性，也因為鎂醫材可被X光偵測，可幫助醫師對術後診療判定。

廷鑫自2016年正式跨入骨科醫材科技，並已取得製造業藥商許可執照及販賣業藥商許可執照，公司從鎂合金組成設計、熔煉及後處理等材料製備端至產品開發，整合上中下游製程。

廷鑫 醫材

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