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康全開盤漲幅42.5％ 申購中籤者賺逾2萬元
今年初次上市櫃申購中籤率最低的康全（8089）今（23）日掛牌交易，雖然在興櫃股價上周曾突破百元關卡，但今日開盤為64.5元，漲幅約42.5%，隨後有買盤拉抬至68.5元， 開盤半小時成交量超過2,000張。
康全搭上亞洲藏壽司等新股申購熱，共有合格件數60.6萬筆參與抽籤，中籤率為0.28%創今年新低。申購抽籤的承銷張數共1,750張；競價拍賣則釋出4,425張，得標加權平均價格53.9元。
康全主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售，去年度合併營業收入為24.4億元，稅後淨利為1.5億元，每股純益3.09元。今年上半年度合併營業收入為13.5億元，稅後淨利為1.1億元，每股純益2.15元。
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