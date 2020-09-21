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汎德永業競拍創紀錄 盤中股價卻重挫

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

汎德永業（2247）競價拍賣今（21）日截止，傳出競拍張數創下史上最高； 不過，汎德永業今日在興櫃價格呈現下挫，在競拍前的興櫃價格曾急拉至427.5元，盤中一度跌到320元，一天之內每股價格下跌超過50元，跌幅超過14%。

汎德永業競拍的最低投標價格為168.22元，競拍數量為6,457張，將在本周三(23)日開標，接下來在本周五(24日)開始申購，10月5日進行抽籤申購。

先前參與競拍張數最高紀錄者為和潤（6592），去年競拍合格投標量達27萬9,289張，合格標單共7,711筆，得標加權平均價格69.86元。和潤辦理競價拍賣股數101,081仟股，參與和潤競拍投標投標單筆數計8,074筆，競價拍賣最低承銷價格為45.69元，辦理公開申購價格為53.0元。

競拍 永業

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