股票抽籤掀熱潮 興櫃股價卻大幅震盪

9月以來的股市抽籤熱潮再起，也帶動相關個股興櫃價格大幅波動，但近日股價衝高後，已見到股價滑落，掛牌上市櫃時，中籤戶能否賺飽賺滿尚待考驗。

近期抽籤熱潮的初次上櫃股票亞州藏壽司（2754）承銷價每股為55元，康全（8089）承銷價為45.24元。

亞洲藏壽司上周一（7日）收盤價101元，當天也是抽籤申購日；上周三申購截止， 當日股價開盤為110.5元，盤中衝高到147元，收盤為145元；上周四盤中股價更衝高至325.5元；隨後股價走低四天，今日早盤低價曾到165.5元。

康全上周三（9日）收盤價為62.6元；上周五開始申購時，當日以最高價100.5元收盤；本周一盤中衝高到113.5元；昨日申購截止；本周股價持續走低三天，今日早盤低點到73.7元。

另一檔掀起抽籤熱的生華科（6492）為上櫃現增案，承銷價為120元；9月3日開始申購時，收盤為191元；隔天股價連續跳空上漲三天，9月11日盤中衝高到309.5元；本周股價呈現下滑，今日早盤低點到240.5元。