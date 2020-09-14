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興櫃生醫股爆送件熱潮 多檔漲幅逾10%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

生醫股今年以來氣勢如虹，IPO市場也跟著轉趨熱絡。其中，軒郁（6703）可望10月掛牌，今日興櫃股價勁揚來到173元，漲幅超過10%，另外，包括台微醫（6767）、博晟（6733）、達亞（6762）、長聖（6712）8月下旬以來也陸續送件申請上櫃，今在興櫃價也有不錯的表現，台微醫盤中來到52元，漲幅逾10%，博晟、達亞盤中漲幅亦逾10%。

本波送件申請掛牌的生技股中，不乏高價股。其中，達亞為醫材股，主力產品包括心臟及心血管手術器材、胸腹腔微創手術器材、連續式血糖監測隨身裝置及自動化胰島素給藥系統等，目前興櫃價約268元，去年每股純益5.58元，今年上半年每股純益4.91元，年增114%。

長聖是結合細胞治療與再生醫學的新藥研發公司，目前在興櫃價位約225元，該公司藉由技轉取得中國醫藥大學及中央研究院授權，製造個人化的細胞醫療製劑，應用於細胞療法、新適應症開發及細胞製劑製造等多元項目。

另外，掛牌進度最快的軒郁則是醫美族群的生力軍。軒郁從事美妝保養品的研發及銷售自有品牌「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅等美妝品牌產品，及「Simply」新普利及「M2」輕次方等機能保健品牌產品，並經營iQueen （愛女人購物網）提供一站式購物服務。該公司營收約9成來自台灣市場，外銷部分則透過經銷商或經營跨境電商平台銷售至28個國家。軒郁將在9月18日舉辦上櫃前業績發表會。

而鎖定高階複合骨科的博晟生醫，隸屬晟德集團，為台灣少數具有第三級醫材研發能力的高端醫材研發公司。博晟透過全球分工模式打造「自體軟骨修復技術」及「骨頭誘導因子（OIF）」兩項骨科再生技術平台，並可開發多個適應症。另，旗下的重磅產品「愛膝康」已獲TFDA醫材上市許可，並同步啟動全球商業布局。

興櫃 醫材 微創手術

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