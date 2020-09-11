漲不停 亞洲藏壽司續上攻又漲近50%

亞洲藏壽司（2754）掛牌上櫃在即，近日股價大漲，昨日盤中更爆出135.84%的誇張漲幅，漲到暫停交易，今日開盤後持續上攻，早盤最高漲至292.5元，漲幅近50%。

亞洲藏壽司規畫9月17日上櫃，承銷價僅55元，與興櫃價格破百元有一段差距，吸引不少股民搶進，最終合計有53.7萬筆申購單，昨日股價更衝高到325.5元價位，一舉打敗瓦城（2729）成為觀光股王。

亞洲藏壽司上半年雖因疫情關係每股虧損0.4元，但5月後台灣餐飲市場已經明顯復甦，下半年營運表現都已經恢復過去高峰水準，而亞洲藏壽司未來將持續加速展店，在台灣目標為50店以上，並放眼海外市場，目標3年內插旗中國、東南亞等亞洲市場，長期集團將擴張至200店。

同時，為擴大營運，亞洲藏壽司昨也公告，已取得台北捷運松山線中山站商場之使用權資產，實際租賃面積337.06坪、總租金為1.12億元，布局腳步仍不停。