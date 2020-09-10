亞洲藏壽司17日上櫃 抽到一張最少賺19萬元

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

不受疫情影響，日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司（2754）預計9月17日要上櫃，今天興櫃股價一度衝上315元，收盤時股價來到245元，漲幅達115.66%，以55元的承銷價計算，溢價差達3.45倍，抽到一張是現賺19萬元，明天就公布抽籤結果就知道誰是幸運兒。

亞洲藏壽司明日將公開抽籤，本次辦理公開申購價格為55元，不過，明天在抽籤前股價狂飆，以收盤245元計算，抽到一張是現賺19萬元。必須要注意，興櫃無漲、跌幅限制只有熔斷機制，明天開盤價必須用今天的平價格，所以價差還異動。

亞洲藏壽司即將上櫃掛牌，今天興櫃股價一路走高，盤中高達325.5元，漲幅達149.7%，1天內股價直接超越上櫃的瓦城（2729）收盤215元、豆府（2752）的174.5元，直接登上觀光的股王。

亞洲藏壽司也公布8月營收為2.44億元，年增率達30.46%，累計前8個月的營收達14.78億元，完全不受疫情影響，年增率達12.51%。亞洲藏壽司全台店舖數已達到29間，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。

以「くら寿司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首次導入土藏造型街邊店。2019年全年營收19.26億元創下新高，年增34.15%，稅後盈餘8,872萬元，每股盈餘2.47元；未來亞洲藏壽司將持續加速展店並放眼海外市場，目標三年內插旗中國、東南亞等亞洲市場。

另外，考量到擴大營運需求，今天也公告，取得台北捷運松山線中山站商場之使用權資產，取得的實際租賃面積為337.06坪，總租金價款為1.12億元，後續會有一些相關的作業措施，在完成後才會開始裝潢開幕。

興櫃 營收

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