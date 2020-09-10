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世界8月營收增2％ 歷來第三高

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公告8月合併營收27.8億元，月增2.7%，年增21.4%，為歷史第三高，法人看好，中國大陸中芯國際可能遭美國列入貿易制裁清單，世界可因轉單而受惠。

世界累計前八月累計營收215.6億元，年增15.9%。世界董事長方略稍早表示，受惠居家辦公及遠距應用等新生活型態改變，且5G加速布建，相關電源管理IC、面板驅動IC和分離式元件等應用大增，讓8吋晶圓代工產能吃緊，預估明年全年仍供不應求，世界已和客戶討論調漲8吋晶圓代工價格，但相關細節不便透露。

不過，依照美中科技戰的發展，傳出美國政府擬將中芯國際列為貿易制裁清單，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，台積電、聯電、世界可望因轉單而受惠。世界昨天股價收96.2元，上漲0.2元，三大法人同步買超。

晶圓代工廠 營收

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