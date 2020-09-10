聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界8月營收增2％ 歷來第三高
專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公告8月合併營收27.8億元，月增2.7%，年增21.4%，為歷史第三高，法人看好，中國大陸中芯國際可能遭美國列入貿易制裁清單，世界可因轉單而受惠。
世界累計前八月累計營收215.6億元，年增15.9%。世界董事長方略稍早表示，受惠居家辦公及遠距應用等新生活型態改變，且5G加速布建，相關電源管理IC、面板驅動IC和分離式元件等應用大增，讓8吋晶圓代工產能吃緊，預估明年全年仍供不應求，世界已和客戶討論調漲8吋晶圓代工價格，但相關細節不便透露。
不過，依照美中科技戰的發展，傳出美國政府擬將中芯國際列為貿易制裁清單，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，台積電、聯電、世界可望因轉單而受惠。世界昨天股價收96.2元，上漲0.2元，三大法人同步買超。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言