8月營收／新普增8％ 同期最佳

電池模組龍頭新普（6121） 8月合併營收73.86億元，年增7.9%、月增8.7%，單月營收續創今年單月新高，也為歷年同期新高，累計今年新普前八月營收為482.41億元，年增8.6%。

新普對第3季營運看法樂觀，加上上半年相對疲弱的兩輪電動車市場，在本季第3季可望展現爆發力，加上品牌新產品陸續出貨，新普樂觀看待第3季營運，第3季營收可望再度優於第2季。

新普董事長宋福祥日前表示，多年來在鋰電池模組深耕有成，為筆記型電腦、智慧型手機等資訊產品鋰電池模組的龍頭，持續穩定獲利，帳上累計不少現金，用於投資新事業並積極轉型。除了二輪電動車市場將持續維持高度成長外，因應智慧雲及公有雲需求快速上升，與不同產業別客戶合作，擴增大型企業及中小型企業伺服器相關產品開發，將是未來營收增加主要區塊。

美系外資日前出具報告指出，受惠於居家辦公需求旺，新普的NB電池模組出貨暢旺，且電動自行車需求有望在今年下半年回升，預估第3季合併營收將季增9%、年增5%。