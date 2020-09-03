台灣豬力拚美豬！大成明年起將強打品牌豬

台灣豬力拚美豬！台灣豬肉市占率前三名的肉品大廠大成集團（1210），明年起將強打「品牌豬」。大成2008年於屏東新埤鄉打造種豬場-桐德牧場，已成功育種量產「桐德豬」，目前也是大成核心種豬廠，預估十年內營運規模將年產120萬頭上市肉豬，占台灣豬肉市場15%。

大成集團副總裁韓家寅說，政府要讓美豬進口，大成表達反對立場，希望以國人食安為最大考量，也希望未來肉品，包括加工肉，都一定要標示產地。

而大成擁有悠長的養豬歷史，卻因1997年爆發口蹄疫，大成選擇全面退出養豬事業，直到13年前起才自行育種桐德豬，此為台灣唯一正統「盤克夏」品種，與知名的日本鹿兒島黑豬品種相同，系出同源。

桐德豬雖然飼養期長，生長較慢，成本比一般豬高出五成，卻是公認具有柔軟多汁、細緻肉質等優勢，因此要搶的正是金字塔頂端市場；除了桐德牧場為核心種豬場之外，中南部則還有超過10個養豬場。

韓家寅也提到，台灣豬要拚出口，就必須有競爭力，其中有一關鍵，是典型豬瘟需徹底拔針，因日本曾是台灣最大豬肉出口國，只是台灣仍有典型豬瘟，須完全清除之後，才符合日本進口規定，目前台灣則已出口新加坡、香港、澳門等地，業者提出申請後，雙方政府提出稽查，方能進口。

再來是風味和成本，則仰賴政府補助設備與升級畜舍，規劃養豬專區，才得以讓飼養水準與國際接軌；另外，大成也支持循環經濟政策，投資沼氣發電，讓「糞便變綠電」，才能永續經營。

他說，台灣外銷機會點，以冷藏豬肉外銷東亞國家為優勢之外，但仍要有自己的豬品牌，才有機會獲得國際認同和加分，甚至是以豬肉熟食做出口，像是肉燥，才能提高附加價值。