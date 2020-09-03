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譜瑞成長動能 看到年底
受惠個人電腦（PC）市場強勁需求，外資看好，將挹注高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）營運表現，由於目前下游通路庫存偏低，外資預期，在新冠肺炎疫情持續延燒下，居家辦公、遠距教學趨勢不變，帶動譜瑞成長動能延續到年底。
外資指出，雖然目前很難估算2021年筆電需求，仍看好明年全球筆電出貨將超越往年1.4億台水準，上修至1.6億台；外資進一步說明，以資料中心市場來看，每台伺服器採用譜瑞的傳輸介面晶片價格將超過50美元（約新台幣1,467元），優於同業水準。
另外，華為占譜瑞營收比重極低，因此華為禁令對譜瑞影響有限，譜瑞也正向美國申請許可供貨給華為。外資連三日買超點火，昨天譜瑞股價直奔漲停板1,200元，上漲105元。
受惠宅經濟商機推升，譜瑞7月營收14.71億元，連續三個月改寫新高，譜瑞在日前法說會上，預期本季在PCIe Gen 4滲透率不斷提升下，單季營收呈現雙位數成長。
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