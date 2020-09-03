多利生醫登創櫃 14日籌資

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，多利生醫股份有限公司（7591）屬於生技醫療產業，將於9月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

該公司主要開發並銷售基因減重、重建細胞膜油脂及幹細胞抗老化等保健食品，其依照市場需求以紐西蘭天然牛初乳配方奶粉等原物料設計開發健康減重、營養補給等保健食品。

多利生醫定位本身為保健食品設計開發平台，另以其子公司秀得美國際公司為銷售平台，同時也發展了中國大陸、馬來西亞及越南的代理經銷通路。

多利生醫將自7日起揭示其籌資資訊，之後於14日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」即可查詢該公司籌資資訊。

創櫃板 保健食品 櫃買中心

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