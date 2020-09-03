多利生醫登創櫃 14日籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，多利生醫股份有限公司（7591）屬於生技醫療產業，將於9月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資。
該公司主要開發並銷售基因減重、重建細胞膜油脂及幹細胞抗老化等保健食品，其依照市場需求以紐西蘭天然牛初乳配方奶粉等原物料設計開發健康減重、營養補給等保健食品。
多利生醫定位本身為保健食品設計開發平台，另以其子公司秀得美國際公司為銷售平台，同時也發展了中國大陸、馬來西亞及越南的代理經銷通路。
多利生醫將自7日起揭示其籌資資訊，之後於14日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」即可查詢該公司籌資資訊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言