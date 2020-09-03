電商雙11前哨戰 開打

電商以99購物節啟動年底雙11的前哨戰，創業家兄弟（8477）旗下生活市集為年度大檔雙11展開布局，昨（2）日起宣布啟動雙11前哨戰的「99狂歡購物節」。以多波段操作推升買氣，首波以「高CP值多元優惠爆品」加上「線上線下多重優惠機制」應戰，強化策略夥伴合作以提升購物體驗。

生活市集將以AI技術全面性分析市場各項消費大數據，分析消費者多傾向於大檔期折扣多、優惠多元時，下單購入所需商品，每周將推出人氣品牌商品，配合超深優惠價回饋消費者，如剛性需求的日用紙品，因回購率高，消費者多一次大組數購入。

根據社交媒體平台臉書調查，下半年零售大周年慶、雙11、雙12、黑色星期五、耶誕節贈禮等大型購物商機。調查顯示，83%消費者因疫情延後大量採購活動，但期待促銷活動，有45%延後購買科技產品的消費者正在等待商家推促銷活動，有40%消費者延後購買奢侈品以等待促銷活動，下半年民眾的購物爆發力值得期待。