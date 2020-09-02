科妍除權息首日 早盤填息達七成

科妍（1786）今（2）日進行除權息交易，開盤除權息參考價來到63.9元，吸引買盤進駐，推升早盤股價來到67.2元，漲幅逾5%，填權息幅度逾七成。

市場看好，科妍今年上半年不畏疫情影響，營收及獲利雙雙創下歷史同期新高，下半年隨一針劑型關節腔注射劑進入台灣健保給付體系、含甘露醇關節腔注射劑台灣上市、防沾黏產品台灣市場穩定成長及各國簽約客戶的銷售放量，為主要成長動能。

科妍日前宣布攜手深耕中國醫藥市場20餘年的泰宗公司及其中國合作的業務團隊插旗中國市場，將治療退化性關節炎專用一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及治療間質性膀胱炎專用膀胱灌注液中國市場獨家總經銷，授權予興櫃泰宗公司。

法人表示，未來科妍一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及膀胱灌注液由泰宗公司及其中國合作業務團隊負責產品查登作業，若產品取得銷售許可在中國上市，將可於最短時間內搶占中國醫藥市場大餅。對科妍未來營收將產生顯著貢獻。

此外，科妍節膝關節腔注射劑已獲得衛福部（TFDA）核發第三類醫材銷售許可證，為最新一代適用於治療退化性關節炎的產品，是以「透明質酸」結合「甘露醇」的創新技術，為國內首家取得TFDA核發銷售許可證的同類型產品，預計可提升國內外關節腔注射劑的需求及市占率，未來也將持續推動並取得歐盟、東南亞、中國及美國市場的認證。