快訊

新護照登場！避免混淆「ROC」縮小「TAIWAN」字樣放大

從陸劇《三十而已》，看中國年輕人「都市夢」的現實與幻虛

科妍除權息首日 早盤填息達七成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）今（2）日進行除權息交易，開盤除權息參考價來到63.9元，吸引買盤進駐，推升早盤股價來到67.2元，漲幅逾5%，填權息幅度逾七成。

市場看好，科妍今年上半年不畏疫情影響，營收及獲利雙雙創下歷史同期新高，下半年隨一針劑型關節腔注射劑進入台灣健保給付體系、含甘露醇關節腔注射劑台灣上市、防沾黏產品台灣市場穩定成長及各國簽約客戶的銷售放量，為主要成長動能。

科妍日前宣布攜手深耕中國醫藥市場20餘年的泰宗公司及其中國合作的業務團隊插旗中國市場，將治療退化性關節炎專用一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及治療間質性膀胱炎專用膀胱灌注液中國市場獨家總經銷，授權予興櫃泰宗公司。

法人表示，未來科妍一針劑型關節腔注射劑、三針劑型關節腔注射劑及膀胱灌注液由泰宗公司及其中國合作業務團隊負責產品查登作業，若產品取得銷售許可在中國上市，將可於最短時間內搶占中國醫藥市場大餅。對科妍未來營收將產生顯著貢獻。

此外，科妍節膝關節腔注射劑已獲得衛福部（TFDA）核發第三類醫材銷售許可證，為最新一代適用於治療退化性關節炎的產品，是以「透明質酸」結合「甘露醇」的創新技術，為國內首家取得TFDA核發銷售許可證的同類型產品，預計可提升國內外關節腔注射劑的需求及市占率，未來也將持續推動並取得歐盟、東南亞、中國及美國市場的認證。

營收 除權息

延伸閱讀

譜瑞第3季營收可望創新高 強勢填息

抱不抱股除權息？ 4關鍵找出最快賺回本黑馬

生技股王、股后洗牌 大江填息奪回股王寶座

豐泰除權息秀吸睛 盤中大漲4%

相關新聞

加百裕訂單 看到下季

電池模組廠加百裕（3323）董事長黃世明昨（1）日表示，受惠於宅經濟發酵，客戶對市場很樂觀，訂單能見度一路看到第4季，並...

基亞新冠試劑 准在美銷售

基亞（3176）昨（1）日代子公司德必碁（TBG）公告，德必碁已取得美國緊急授權核准（EUA），核准其研發製造的抗體快篩...

安碁 大吃5G資安商機

研調機構IDC的市場報告指出，到2023年，台灣資安市場年複合成長率（CAGR）將達21%，突破6億美元 （約新台幣18...

光聯 8月營收增7.3％

中小尺寸面板廠光聯（5315）昨（1）日公告8月合併營收1.7億元，月增7.3%，年增10.2%，攀上近19個月新高。

安力 7月每股賺0.69元

沖壓件暨散熱廠安力-KY（5223）近期股價波動劇烈，昨（1）日應主管機關要求，公告7月自結財務數字。受惠筆電需求高漲，...

和勤 8月營收增二成

高端精密沖壓大廠和勤（1586）受惠於美系電動車及中國車市進入旺季，昨（1）日自結8月合併營收2.03億元，月增3.2%...

裕國經營權之爭 延燒

裕國（8905）經營權之爭未歇，裕國昨（1）日表示，董事會審議久裕國際投資公開收購案，質疑有多項疑點已否決此案；不過久裕...

帝圖 撤回上櫃申請

興櫃文創股、藝術拍賣公司帝圖（6650）昨（1）日公告，公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提...

大宇資 推新遊戲衝獲利

遊戲研發商大宇資（6111）旗下IP軒轅劍、仙劍奇俠傳是經典作品。近年大宇資授權開發，衍生出手遊、動畫、電視劇及電影等多...

安力-KY受惠筆電需求 7月稅後純益年增87.5％

安力-KY（5223）受惠筆電需求優於預期，帶動7月單月稅後純益年增87.5%，單月每股盈餘（EPS）為0.69元，遠優...

光聯8月營收回溫 月增7.3％

光聯（5315）今（1）日公告今8月合併營收1.7億元，月增7.3%，年增10.2%，來到近19個月單月新高。

熱門新聞

「最準外資」不再挺 花旗降評玉山金

外資力挺ABF載板族群 南電、欣興雄風再起

聯發科受惠5G換機潮 2外資維持加碼評等

台股散戶追買 中實戶沒走

大同依據鄭文逸案判決 聲請法院解散欣同、新大同

Mini LED點火 晶電、億光領漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。