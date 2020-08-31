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大陸金九銀十帶動美麗概念股 羅麗芬亮燈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

美容產業走出今年上半年在大陸市場的營運低谷，隨著後疫情時代壓抑的消費需求持續湧出，市場看好，美容產業在今年金九銀十檔期表現，帶動美容股股價反彈。羅麗芬-KY（6666）今（31）日股價攻頂，早盤即攻上漲停價位鎖住，佐登-KY（4190）早盤股價來到85元，漲幅逾4%。

美業市場是剛性需求，而未來美業發展的新潮流是新服務＋新零售，今年在疫情環境下，促使各美容業者加快線上發展的布局，也豐富了品牌和產品項目。像是羅麗芬-KY線上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」在拓客方案的推動下，銷售成績持續攀升，佐登-KY下半年度加入保健食品線，以吃出美麗健康為出發點，麗豐-KY目前正與中國最大互聯網平台-阿里巴巴集團的六大APP合作，進行引流導客計畫、祭出促銷優惠活動等以創造顧客回流的主動性。

羅麗芬-KY表示，線上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」已在微信小程序建立品牌總部商城、天貓及京東設立線上商城，並以百度、微信、抖音、小紅書、微博、朋友圈等主流新媒體同步進行宣傳，公司的線上銷售策略成功，也分享給美容院業主，共同將羅麗芬產品的終端市場做大，持續以線下的專業＋服務，搭配線上的服務＋新零售，預期線下與線上雙軌行銷啟動，為後疫情時代帶來新的成長動能。

佐登-KY表示，預計9/20攜手生展生物科技與日本最大美妝品牌WELLNESS，推出佐登第一支保健品「健麗齊BC-HA複合益生菌」，打造最適合東方人腸道的益生菌。這支結合強效益生菌BC-198與小分子玻尿酸，將在佐登妮絲全通路銷售，借由三方合作將為保健產品市場注入一股新勢力，並同時展開佐登集團「食在美」新版圖。

佐登妮絲 疫情

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