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「你是哪種理財專家？」認識櫃買指數 送你超商購物金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心持續深耕指數業務，除積極開發市場關注主題 (如上櫃ESG、上櫃Smart Beta等)指數外，亦致力投資人教育推廣指數投資觀念，繼防疫期間推出首波「認識櫃買富櫃200指數送防疫購物金」受到熱烈歡迎後，這次配合首檔上櫃Smart Beta指數「櫃買銳聯Quality50」發布，加碼推出「測測你是哪種理財專家？認識櫃買指數送超商購物金」活動，藉由豐富活潑的情境模擬問題結合指數編製特色及投資風險偏好，希望在輕鬆遊戲過程中，幫助投資人加深對櫃買各指數的認識，提供更多元的投資參考。

這次活動免費參加，活動自今(31)日上午9時準時開跑，前4,500名依活動指示參加心理測驗並登錄完整個人資料者，即可獲得全家超商購物金35元。同時活動期間截止日(9月30日)前，只要完成活動資料填寫的投資人，皆可參加「幸運獎500名」之抽獎，每名贈送全家超商購物金100元。

詳細活動辦法可參閱櫃買中心官網公告，或立即掃描活動QR Code，就可輕鬆學指數投資兼拿超商購物金。

櫃買中心 超商 全家

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