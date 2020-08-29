燁聯開漲盤 唐榮將跟進

國際鎳價創下逾兩年的新高，每公噸1.5萬美元，不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（28）日順勢調漲主力的300系列產品9月盤價，熱冷軋內銷漲價每公噸5,000元，外銷則視地區不同各漲價每公噸180至200美元，為第五個月漲價，預期另一鋼廠唐榮將跟進，有助兩業者營運表現。

業內人士並認為，國際鎳價在第2季完成築底後，第3季正隨著需求增加而上攻，有望進一步激勵中下游加工廠提高庫存水位，將有助燁聯和唐榮下半年營運好轉。

國內不銹鋼市場受到新冠肺炎疫情影響，今年前四月呈現疲軟情勢，但自大陸加速復工，吸引當地上下游布局原料庫存。隨著原料成本墊高，燁聯和唐榮從5月開始調漲價格。

以300系列熱冷軋來看，5月漲價每公噸2,000元、6月和7月各漲價每公噸1,000元，8月再漲每公噸2,500元，四個月合計調漲6,500元，逐步擺脫低迷市況。

觀察近期市場變化，菲律賓因疫情影響造成紅土鎳原料供應短供，導致大陸鎳生鐵原料產量明顯減少，加上對岸正加快腳步增產不銹鋼，對鎳原料需求同步大增，進而推升鎳價走高。

以英國金屬交易所（LME）鎳價走勢為例，8月平均現貨行情為每公噸1.44萬美元，較7月的每公噸1.33萬美元，上漲每公噸1,097美元，激勵燁聯昨日以漲價開出主力的300系列產品9月盤價。其中，300系列熱冷軋內銷漲價每公噸5,000元，外銷調漲每公噸180至200美元。至於430系列產品內銷也調漲每公噸1,000元、外銷則漲每公噸30至50美元；另外，316系列產品內外銷均持平。

燁聯指出，近期純鎳、鎳生鐵、進口原料、廢料及合金原料成本均大幅墊高，各項不銹鋼產品市場的行情也隨著原料調漲，尤其是原料增幅太大，在考量成本及市場反映下，決定適度調漲。

而燁聯以連漲五個月開出9月盤價後，唐榮表示，依據上游原料成本變化，新盤勢必跟進漲價，至於漲幅將在下周一（31日）的價價會議進行討論。