快訊

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

開放美豬進口 藍議員拿陳其邁說過的話狠酸雙標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燁聯開漲盤 唐榮將跟進

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

國際鎳價創下逾兩年的新高，每公噸1.5萬美元，不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（28）日順勢調漲主力的300系列產品9月盤價，熱冷軋內銷漲價每公噸5,000元，外銷則視地區不同各漲價每公噸180至200美元，為第五個月漲價，預期另一鋼廠唐榮將跟進，有助兩業者營運表現。

業內人士並認為，國際鎳價在第2季完成築底後，第3季正隨著需求增加而上攻，有望進一步激勵中下游加工廠提高庫存水位，將有助燁聯和唐榮下半年營運好轉。

國內不銹鋼市場受到新冠肺炎疫情影響，今年前四月呈現疲軟情勢，但自大陸加速復工，吸引當地上下游布局原料庫存。隨著原料成本墊高，燁聯和唐榮從5月開始調漲價格。

以300系列熱冷軋來看，5月漲價每公噸2,000元、6月和7月各漲價每公噸1,000元，8月再漲每公噸2,500元，四個月合計調漲6,500元，逐步擺脫低迷市況。

觀察近期市場變化，菲律賓因疫情影響造成紅土鎳原料供應短供，導致大陸鎳生鐵原料產量明顯減少，加上對岸正加快腳步增產不銹鋼，對鎳原料需求同步大增，進而推升鎳價走高。

以英國金屬交易所（LME）鎳價走勢為例，8月平均現貨行情為每公噸1.44萬美元，較7月的每公噸1.33萬美元，上漲每公噸1,097美元，激勵燁聯昨日以漲價開出主力的300系列產品9月盤價。其中，300系列熱冷軋內銷漲價每公噸5,000元，外銷調漲每公噸180至200美元。至於430系列產品內銷也調漲每公噸1,000元、外銷則漲每公噸30至50美元；另外，316系列產品內外銷均持平。

燁聯指出，近期純鎳、鎳生鐵、進口原料、廢料及合金原料成本均大幅墊高，各項不銹鋼產品市場的行情也隨著原料調漲，尤其是原料增幅太大，在考量成本及市場反映下，決定適度調漲。

而燁聯以連漲五個月開出9月盤價後，唐榮表示，依據上游原料成本變化，新盤勢必跟進漲價，至於漲幅將在下周一（31日）的價價會議進行討論。

漲價 燁聯 鎳價

延伸閱讀

不銹鋼廠大買低價料源

鎳價飆 不銹鋼跟漲

唐榮新任總經理出爐 副總蔡明洲接任

唐榮弊案 檢方首度傳喚張仲傑

相關新聞

誠品生 推新會員制度

誠品生活（2926）董事長吳旻潔今年關閉不具效益的實體通路後，進行策略調整，擴大全通路計畫，其中全新會員制度將在9月1日...

燁聯開漲盤 唐榮將跟進

國際鎳價創下逾兩年的新高，每公噸1.5萬美元，不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（28）日順勢調漲主力的300系列產品9...

橘子黏住用戶 推線上嘉年華

遊戲營運商橘子（6180）昨（28）日宣布，9月4日、5日將舉辦「橘子線上嘉年華」夏日版活動，以旗下《天堂M》、《新楓之...

研勤 人臉辨識專案入帳

研勤（3632）今年積極轉型，持續降低車安產品業務，以AI人臉辨識引擎延伸出的「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」等專案...

興櫃一周／華宇藥勁揚四成

新冠肺炎快篩進展順利，加上口罩傳漲價，生技股回神帶動興櫃漲勢擴大。本周多達14檔個股漲一成，冠亞軍華宇藥（6621）、碩...

台微體抗黴菌藥 登陸搶市

台微體（4152）昨（26）日宣布，公司的抗感染藥物「安畢黴」微脂粒凍晶注射劑，已獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）...

永昕砸10億 拚細胞治療

永昕生醫 (4726) 昨（26）日宣布，看準細胞治療是下一個十年的關鍵，將超前部署異體細胞治療領域，永昕將投資10億元...

瑞基獲補助 強攻精準醫療

瞄準精準醫療新商機，中科管理局昨（25）日宣布，瑞基海洋生技（4171）與鐿鈦旗下瑞鈦醫療器材兩家公司，同步入列中科「加...

醣聯抗癌新藥 報佳音

生技新藥三強醣聯（4168）、浩鼎及藥華藥昨（25）日同步公布臨床重大進度，其中，醣聯抗癌抗體新藥GNX-102正式在美...

法德藥 今年營收拚倍增

法德藥（4191）學名藥接單倒吃甘蔗，繼抗癲癇用藥接獲美國急單，將自9月起開始出貨之後，公司另一項長效型降血壓用藥年底前...

熱門新聞

爸玩股票大賺後又玩融資慘背千萬債 讓他體會人情冷暖

權王、股王遭外資降評 合計市值縮水2,387億

特斯拉效益強勁 聯嘉股價創史上新高

合一、大江爭搶股王 數度打成平手

先賣出還是等清算？元大原油正2價金取回兩招大不同

新手買股「反悔不想扣款可以嗎」 網喊：違約交割毀一生！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。