誠品生 推新會員制度

誠品生活（2926）董事長吳旻潔今年關閉不具效益的實體通路後，進行策略調整，擴大全通路計畫，其中全新會員制度將在9月1日上線，將有三大首創，包括新增年消費5萬元的「黑卡」會員、首推兒童附卡制度、及讀書人「徽章成就獎勵」，要搶攻金字塔頂端和兒童市場。

誠品生活目前約有近250萬名會員，吳旻潔曾表示，明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務，至於新會員制度推出後，將可新增多少會員數，在截稿前未獲得誠品生活回應。

誠品生活今年上半年營收21.7億元，稅後虧損1,521.5萬元，每股稅後虧損為0.32元，為誠品生活首度出現虧損，公司表示，疫情對兩岸市場帶來頗大的衝擊，主要虧損因素是台灣市場。

吳旻潔今年5月的股東會曾預告，今年將進行體質調整，關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置；相對的，誠品生活布局近三年的全通路計畫，將在明年推出具體服務，今年下半年也會有完善的會員制度與App數位服務，隨即昨（28）日誠品生活就發給會員權益通知，提到誠品人全新會員制度9月1日早上10點上線。

誠品的會員分級制度，除了原有的會籍無期限的「白卡」以及年消費滿6,000元就能「金卡」會員，將新增年消費累計滿5萬元的「黑卡」會員，這也是誠品生活史無前例，首度推出如此高消費的會員分級，除了書店全年可消費85折起，更有消費滿50元集2點，也等於是25元就集1點。

另外，金卡和黑卡會員可申辦附卡「小童學卡」，為孩童閱讀養成計劃，這也是誠品首度推出附卡制度，為12歲以下兒童專屬，購物折扣與主卡相同，可參加不定期的講座和活動。