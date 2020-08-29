快訊

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

開放美豬進口 藍議員拿陳其邁說過的話狠酸雙標

誠品生 推新會員制度

經濟日報 / 記者何秀玲/台北報導

誠品生活（2926）董事長吳旻潔今年關閉不具效益的實體通路後，進行策略調整，擴大全通路計畫，其中全新會員制度將在9月1日上線，將有三大首創，包括新增年消費5萬元的「黑卡」會員、首推兒童附卡制度、及讀書人「徽章成就獎勵」，要搶攻金字塔頂端和兒童市場。

誠品生活目前約有近250萬名會員，吳旻潔曾表示，明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務，至於新會員制度推出後，將可新增多少會員數，在截稿前未獲得誠品生活回應。

誠品生活今年上半年營收21.7億元，稅後虧損1,521.5萬元，每股稅後虧損為0.32元，為誠品生活首度出現虧損，公司表示，疫情對兩岸市場帶來頗大的衝擊，主要虧損因素是台灣市場。

吳旻潔今年5月的股東會曾預告，今年將進行體質調整，關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置；相對的，誠品生活布局近三年的全通路計畫，將在明年推出具體服務，今年下半年也會有完善的會員制度與App數位服務，隨即昨（28）日誠品生活就發給會員權益通知，提到誠品人全新會員制度9月1日早上10點上線。

誠品的會員分級制度，除了原有的會籍無期限的「白卡」以及年消費滿6,000元就能「金卡」會員，將新增年消費累計滿5萬元的「黑卡」會員，這也是誠品生活史無前例，首度推出如此高消費的會員分級，除了書店全年可消費85折起，更有消費滿50元集2點，也等於是25元就集1點。

另外，金卡和黑卡會員可申辦附卡「小童學卡」，為孩童閱讀養成計劃，這也是誠品首度推出附卡制度，為12歲以下兒童專屬，購物折扣與主卡相同，可參加不定期的講座和活動。

吳旻潔

延伸閱讀

誠品全新會員制度9月上線 首度增黑卡和小童學卡

誠品生活開源...衝刺全通路

誠品調體質 下半年關三店

誠品也加入搶口罩行列 明開賣「週拋型」美德醫用口罩

相關新聞

誠品生 推新會員制度

誠品生活（2926）董事長吳旻潔今年關閉不具效益的實體通路後，進行策略調整，擴大全通路計畫，其中全新會員制度將在9月1日...

燁聯開漲盤 唐榮將跟進

國際鎳價創下逾兩年的新高，每公噸1.5萬美元，不銹鋼上游供應商燁聯（9957）昨（28）日順勢調漲主力的300系列產品9...

橘子黏住用戶 推線上嘉年華

遊戲營運商橘子（6180）昨（28）日宣布，9月4日、5日將舉辦「橘子線上嘉年華」夏日版活動，以旗下《天堂M》、《新楓之...

研勤 人臉辨識專案入帳

研勤（3632）今年積極轉型，持續降低車安產品業務，以AI人臉辨識引擎延伸出的「帕卡考勤」與「台灣臉霸Face8」等專案...

興櫃一周／華宇藥勁揚四成

新冠肺炎快篩進展順利，加上口罩傳漲價，生技股回神帶動興櫃漲勢擴大。本周多達14檔個股漲一成，冠亞軍華宇藥（6621）、碩...

台微體抗黴菌藥 登陸搶市

台微體（4152）昨（26）日宣布，公司的抗感染藥物「安畢黴」微脂粒凍晶注射劑，已獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）...

永昕砸10億 拚細胞治療

永昕生醫 (4726) 昨（26）日宣布，看準細胞治療是下一個十年的關鍵，將超前部署異體細胞治療領域，永昕將投資10億元...

瑞基獲補助 強攻精準醫療

瞄準精準醫療新商機，中科管理局昨（25）日宣布，瑞基海洋生技（4171）與鐿鈦旗下瑞鈦醫療器材兩家公司，同步入列中科「加...

醣聯抗癌新藥 報佳音

生技新藥三強醣聯（4168）、浩鼎及藥華藥昨（25）日同步公布臨床重大進度，其中，醣聯抗癌抗體新藥GNX-102正式在美...

法德藥 今年營收拚倍增

法德藥（4191）學名藥接單倒吃甘蔗，繼抗癲癇用藥接獲美國急單，將自9月起開始出貨之後，公司另一項長效型降血壓用藥年底前...

熱門新聞

爸玩股票大賺後又玩融資慘背千萬債 讓他體會人情冷暖

權王、股王遭外資降評 合計市值縮水2,387億

特斯拉效益強勁 聯嘉股價創史上新高

合一、大江爭搶股王 數度打成平手

先賣出還是等清算？元大原油正2價金取回兩招大不同

新手買股「反悔不想扣款可以嗎」 網喊：違約交割毀一生！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。