遊戲股王鈊象帶頭衝 遊戲族群紅通通

遊戲股王鈊象（3293）今（25）日股價依舊強勢，受近日法說會利多消息及三大法人同步買進帶動，早盤衝上897元歷史新高，漲幅來到7%；其他遊戲類股也跟著開紅盤，幾乎全數上漲，並拉抬上櫃文創指數漲幅超過3%，居上櫃類股指數之冠。

鈊象昨日開盤就填息，盤中股價一度飆上漲停的893元；但後續受賣壓修正，最後收在838元，依然高於填息價837元。鈊象目前已連2日獲三大法人同步買進，三大法人近5日共買超1997張。

其他強勢遊戲股如歐買尬，盤中股價一度來到57.5元，漲幅約9.5%，已將近漲停。歐買尬今年遊戲產品表現穩定、旗下虛寶交易平台「FunPoint」倍數成長，轉投資子公司綠界科技第三方支付業績也因疫情而上升，營運情況大幅改善。歐買尬今年上半年每股純益0.69元，較去年同期虧損有明顯好轉。

遊戲族群還有傳奇、橘子、智冠、大宇資和宇峻等，都有上漲超過2%的表現。昱泉、泰偉近日則因短期跌幅過大進入處置，盤中雙雙亮燈漲停。