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網龍暫緩手遊開發 早盤跌逾8％

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
因《黃易群俠傳M》市場反應不如預期，遊戲研發商網龍將暫緩其他如《尋秦記M》等IP轉手遊開發計畫。圖／擷自黃易群俠傳官網
因《黃易群俠傳M》市場反應不如預期，遊戲研發商網龍將暫緩其他如《尋秦記M》等IP轉手遊開發計畫。圖／擷自黃易群俠傳官網

遊戲研發商網龍（3083）昨日宣布，因《黃易群俠傳M》市場反應不如預期，將暫緩其他如《尋秦記M》等IP轉手遊開發計畫。今（19）日早盤，網龍股價應聲下跌，一度跌至55元，跌幅逾8.7%。

網龍母公司智冠集團（5478）昨日參加櫃買中心舉辦的業績發表會，集團財管中心總經理鍾興博表示，《黃易群俠傳M》目前營收和原先預期落差不小，內部將重新檢討IP手遊開發策略，暫緩新遊戲開發計畫，調整研發團隊運作模式。他強調，調整時間不會太長，預期第4季可以回復正軌。

網龍今年上半年合併營收2.4億元，年減35%，歸屬母公司淨損1,033萬元，每股純益-0.12元。鍾興博指出，《黃易群俠傳M》所衍生的行銷費用約5,000萬元，多數會在第3季認列，長期而言獲利應可彌補行銷支出，但短期內較有難度。

至於母公司智冠的營運狀況，鍾興博表示，集團旗下其他子公司表現不錯，因而樂觀看待下半年獲利情況，今年整年獲利表現應可優於去年。

網龍 手遊

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