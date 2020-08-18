興櫃公司上半年度逾五成獲利 逾三成較去年成長

櫃買中心表示，興櫃公司應申報2020年第2季財務報告家數為247家（不含三家銀行、證券及保險公司），皆已於8月14日完成公告申報作業。經統計上述247家興櫃公司於上半年度整體營收總計約1,610億元，較2019年同期減少123億元，減少幅度約7.1%，整體營收雖因受新冠肺炎疫情影響而衰退，不過仍有表現不錯的產業，如電子商務業及電子通路業之營收及獲利均較去年同期成長超過20%，於各類股族群中表現亮眼，且有78家興櫃公司（約31.5%）上半年度獲利較去年同期成長。

在每股盈餘（EPS）方面，上半年度EPS超過5元以上的公司計有五家；2元以上未達5元的公司計有24家；合計29家公司EPS達2元以上，此外，興櫃公司上半年度獲利公司家數有134家，占整體興櫃公司54.2%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。

櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢。另可至公開資訊觀測站之「財務報表」專區查閱，或至「基本資料」專區查看財務報告電子書，並善用「財務比較E點通」專區，以快速解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。