櫃買股票恩得利、天方能源 19日起停止交易

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報2020年第2季財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有二家，包括恩得利（1333）及天方能源，應調整交易方式計有四家，包括研勤、唐鋒、勝昱，以及凱鈺，其中凱鈺恢復為普通交割，並自19日起實施。

櫃買中心表示，新增停止交易暨繼續停止交易的上櫃有價證券有恩得利以及天方能源（原名凱柏實業）。恩得利因未依規定公告與申報2019年度及2020年第1季財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，自4月7日起停止有價證券在證券商營業處所買賣至今，現因未依規定公告與申報2020年第2季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，爰併案繼續停止該公司有價證券在證券商營業處所買賣。

天方能源前因財務報告顯示淨值低於所列示股本二分之一，經公告其有價證券變更交易方法至今，今財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，應恢復為普通交割，惟因有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第17款所訂經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更之情事，爰停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

新增為變更交易方法的上櫃有價證券是研勤、唐鋒。櫃買中心說明，研勤及唐鋒兩家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的上櫃有價證券則是勝昱。勝昱因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

凱鈺因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另也無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。