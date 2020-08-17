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兩檔債券ETF明天上櫃 債券ETF合計96檔

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買市場明（18）日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為第一金投信所發行的「第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF證券投資信託基金」（00879B）及「第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金」，該等債券ETF依規定停徵證券交易稅。這是今年2月14日以來，相隔六個月才有新的債券ETF上櫃，這兩檔掛牌後，櫃買市場債券ETF合計有96檔。

目前上櫃債券ETF總資產規模逾1.26兆元，約占國內整體ETF市場的69%；而配合主管機關分散投資人的規範，新上櫃的債券ETF單一投資人投資比重均已不得超過50%。

此外，為鼓勵小額投資人參與國內外債券市場投資，櫃買中心正舉辦債券ETF獎勵活動，投資人於活動期間內參與上櫃債券ETF交易，每月累積債券成分的上櫃ETF成交量達30交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF獎勵活動辦法，請逕上櫃買中心網站「ETF→債券ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動→活動辦法」項下查詢。

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