Q2財報 近七成上櫃公司獲利 前三名獲利成長產業出爐

櫃買中心表示，上櫃公司應於8月14日完成公告申報第2季財務報告者共計769家（不含金控、銀行、證券、期貨及保險公司，該等公司申報期限8月31日），除恩得利（1333）未於期限內完成公告申報，其餘均已全數完成公告申報。經統計上述已申報的768家上櫃公司上半年度營收約10,282億元，較去年同期減少180億元，減少幅度約1.7%；上半年度稅前淨利926億元，較去年同期增加34億元，增加幅度約3.7%。

經分析，獲利成長金額較大產業主要為半導體業、生技醫療業以及其他電子業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加及因新冠肺炎疫情衍生的歐美轉單效應等，帶動營收及獲利增加；生技醫療業因特定公司採用權益法之關聯企業損益份額增加而獲利成長；其他電子業則是因疫情帶動相關產品需求成長。

而獲利衰退金額較大的產業主要為光電業、觀光事業及電機機械業，光電業因特定公司去年有認列處分不動產利益影響獲利；觀光事業受疫情衝擊，國內外旅遊需求及餐飲來客數減少；而電機機械業衰退主要原因是受疫情衝擊全球經濟所影響。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS超過10元之公司計有九家，5元以上未達10元的公司計25家，2元以上未達5元公司計95家，整體獲利上櫃公司共計511家，約占已公告申報上櫃公司的三分之二（66.5%），顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

在股利配發方面，經統計截至8月14日止，上櫃公司公布配發2019年度現金股利之家數計518家，約占已公告家數67%（已公告776家），其中每股配發現金股利10元以上者計18家，5元以上未達10元的公司計40家，2元以上未達5元計147家，現金股利配發2元以上者總計為205家；現金殖利率大於2%公司計有411家，約占已公告家數的53%，顯見上櫃公司股東多能實質分享經營成果。

櫃買中心指出，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢。另投資人也可善用公開資訊觀測站的「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站的「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台，作為投資決策參考。