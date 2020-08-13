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辣椒連六季虧損 將推新手遊拚回神

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

遊戲營運商紅心辣椒（4946）今（13）日發布上半年財報，合併營收7294萬元，本期合併淨損為5733萬元，每股虧損1.3元，已連續6季虧損。辣椒表示，因上半年新推出的線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》表現不如預期，加上另兩款遊戲《大航海時代 Online》與《靈魂行者Online》無大型改版拉抬，導致營收下滑；下半年將推出其他活動和新手遊，力拚營運回神。

紅心辣椒於3月底推出線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》，主要對象為承接《全民打棒球2 Online》既有玩家，但因遊戲內容分批次開放，更新速度不服玩家期待，導致消費意願減低。不過辣椒表示，儘管目前營收不符期望，但有逐月成長趨勢，預期未來營收仍有成長動能；下半年也會舉辦棒球電競線上賽及巡迴實體賽，藉此活絡遊戲熱度、刺激消費。

展望後市，辣椒將推出由韓國STAIR GAMES開發的MMORPG手遊《阿比斯之怒》，預計於下半年正式上線，遊戲以多元即時戰鬥為主要玩法，搭配別具特色的魔寵系統，期望吸引玩家投入、推動營收成長。旗下轉投資公司碩辣椒也將持續拓展海外市場，包括與日本傲世辣椒合作，在日本推出自製研發的日本戰國美少女ARPG《戦国RENKAズーム!》，並攜手北京暢遊發行《真‧三國無雙 斬》中國版，有望挹注辣椒下半年收益。

辣椒董事會後發布多項重訊，包括通過減資彌補虧損案，將減資50%，資本額減至1.36億元；並公布高層人事調動，由子公司辣椒方舟總經理梁國雄接任辣椒總經理並暫代營運長職務，原執行長兼總經理李亦華仍任執行長，原營運長楊淇鴻則轉任辣椒方舟總經理。

此外，辣椒在今年3月董事會上決議處分子公司碩辣椒200萬股，現確認辣椒已對碩辣椒喪失控制力，因此在第2季財報中不再列為其重要子公司，仍持有約38%的股份。

辣椒 營收

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